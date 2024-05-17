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Путин объяснил реформу высшего образования в России

Путин: реформа в высшем образовании РФ связана с запросами работодателей

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Shutterstock

Начало реформы высшего образования в России связана с запросами работодателей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе», — отметил глава государства.

По словам Путина, главной целью реформы является определение приоритетов по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании, что важно в том числе для работодателей внутри страны.

При этом президент заверил, что система подготовки после реформ будет не как в СССР, в ней будут «сделаны поправки на требования сегодняшнего дня».

До этого первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что упразднение бакалавриата в российской системе высшего образования никак не связано с напряженными отношениями РФ и Запада.

По его словам, в первую очередь, уровень подготовки выпускника отечественного вуза должен соответствовать запросу работодателя.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученных дипломов.

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