Путин пригласил студентов из Китая в РФ на Конгресс молодых ученых

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Харбинском политехническом университете пригласил китайских студентов

на Конгресс ученых, который пройдет в Сочи в конце 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В конце этого года в Сочи, точнее — на федеральной территории «Сириус», на юге страны, на побережье Черного моря, будет проведено очередное мероприятие молодых ученых, и мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего студенты, волонтеры и так далее», — сказал Путин.

До этого Путин заявил, что российские и китайские ученые совместно разрабатывают технологии экологичного получения электричества и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Согласно информации главы государства, научные сообщества двух государств в кооперации работают над техническими решениями, позволяющими кратно снизить углеродные выбросы. Он уточнил, что сейчас реализовывается программа создания «карбонных полигонов» (территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов), аналогичные проекты уже тестируются в России.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.