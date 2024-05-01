Политолог назвал труд на благо страны проявлением патриотизма

Праздник Первого мая — это символ уважения к труду, а труд — это проявление патриотизма, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Патриотизм россиян выражается в усердном труде на общее благо, ради будущего страны», — отметил политолог.

Павел Данилин подчеркнул, что власти в лице правительства и президента России Владимира Путина поддерживают традиции уважения к трудящимся, выстраивают адекватную социальную политику, воплощая в жизнь те статьи, которые делают нашу страну социальной по Конституции Российской Федерации.

Он напомнил о том, что уникальная традиция почета трудящихся появилась в СССР еще в 1927 году, когда было введено звание Героя Труда.

«В 2012 году президент России восстановил это звание, и с тех пор почти 100 человек стали Героями Труда, также этого звания удостаиваются коллективы трудовые», — добавил эксперт.

Говоря о реальных действиях руководства страны в области социальной политики, Павел Данилин отметил последовательную борьбу с безработицей.

Он уточнил, что уровень безработицы в прошлом году стал самым низким за всю историю новой России, начиная с 1992 года.

«Рост заработных плат по сравнению с прошлым годом составил 7,6%. Ранее в Конституцию была внесена поправка, которая ввела минимальный размер оплаты труда — он не может быть ниже прожиточного минимума», — перечислил политолог.

Данилин указал также на проводимую работу по обеспечению безопасности труда на производствах, которая привела к снижению травматизма на производстве.

Эксперт подчеркнул, что россияне с уважением относятся к Празднику весны и труда.

«Нигде в мире Праздник весны и труда не отмечается так широко, как в нашей стране. Миллионы людей принимают участие в шествиях, посвященных Первомаю», — сказал Данилин.

В подтверждение своих слов он привел данные соцопроса ВЦИОМ, согласно которому 75% россиян заявили о намерении отмечать Первомай и назвали праздник нужным.

1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Такое официальное название вместо Международного дня солидарности трудящихся установили в 1992 году.