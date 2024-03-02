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Минюст РФ включил в список ликвидированных движение ЛГБТ*

Минюст РФ включил в список ликвидированных международное движение ЛГБТ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России включило движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в список запрещенных и ликвидированных в соответствии с решением суда. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«107. Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023) (дата размещения сведений: 01.03.2024)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что саратовское издание «Свободные новости» обнародовало копию текста решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). В отношении женщины составили протокол о «‎демонстрации символики экстремистской организации» за фото с радужными флагами, выложенном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В документе со ссылкой на Минюст РФ говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года. Из документа следует, что в РФ установили 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения.

Ранее телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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