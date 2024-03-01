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Юлия Тимошенко дала Зеленскому неожиданный совет

Юлия Тимошенко предупредила Зеленского о чрезмерной консолидации власти

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не должен чрезмерно консолидировать власть в своих руках и злоупотреблять своим положением. Такое мнение выразила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF.

«Он не должен отменять демократию. Такого не должно быть. Плюрализм должен остаться», — сказала Тимошенко.

Тимошенко пояснила, что военные действия «заставляют президента консолидировать власть, сделать ее более управляемой и понятной». При этом свобода прессы и иные демократические институты все равно должны сохраняться и не ущемляться.

«Я, действительно, хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать больше, чем необходимо, консолидацию власти (…). Возможно, это самый важный совет, который я хочу ему дать», — сказала Тимошенко.

27 февраля стало известно, что офис президента Украины хочет продлить полномочия Зеленского после их истечения 20 мая.

Для этого он планировал обратиться в Конституционный суд страны.

Ранее Зеленский выступил против президентских выборов на Украине.

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