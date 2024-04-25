Песков объявил о новой поездке Путина

Российский лидер Владимир Путин намерен выступить на Совете законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Завтра выступит», — сообщил представитель президента РФ.

До этого Песков сообщил, что поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Якутию планируется, но точных сроков пока нет. Также глава государства обратил внимание, что уже есть договоренность с руководством Якутии наметить, какие именно вопросы станут ключевыми на обсуждении плана развития республики.

24 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие президента страны в съезде РСПП. В этом году мероприятие посвящено обсуждению взаимодействия бизнеса и властей, а также развитию экономики РФ до 2030 года.

Ранее в РСПП прошла церемония вручения премии «Компания и персона года».