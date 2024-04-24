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Жителей части Курганской области призвали эвакуироваться

В Курганской области жителей 17 населенных пунктов призвали эвакуироваться

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Гражданам, проживающим в подтопляемой зоне в Белозерском округе Курганской области, следует превентивно эвакуироваться. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

По ее информации, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В связи с этим власти призвали жителей превентивно эвакуироваться из следующих населенных пунктов: Белозерское, Бузан, Иковское, Лихачи, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.

Как заявили в пресс-службе, в районе села Белозерского уровень воды составляет 5 м и 88 см, в районе села Памятное — 4 м и 86 см.

24 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Оренбургской области фиксируется наиболее сложная ситуация из-за паводков, уровень воды снижается медленно.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к настоящему моменту проведено более четырех тысяч исследований воды в регионах, пострадавших от паводков.

Ранее в Челябинской области смыло трассу из-за мощного потопа.

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