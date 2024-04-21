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В Москве начался новый этап реставрации здания МИД

Собянин: начался новый этап реставрации здания МИД, работы завершат к 2030 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД.

«Начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД. Это одна из семи сталинских высоток, построенных в Москве в середине ХХ века, — объект культурного наследия», — написал он.

По словам мэра, специалисты должны будут расчистить фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, а также привести в порядок кровлю, заменить облицовку цоколя и восстановить исторический облик окон и дверей.

Собянин добавил, что отдельно будет проведена реконструкция и реставрация правой 16-этажной пристройки. По его словам, работы коснутся и интерьеров.

Мэр напомнил, что реконструкция началась в 2000-е годы, тогда привели в порядок левое крыло, с 2015 по 2017 годы шла реставрация шпиля и декоративных архитектурных элементов отделки фасадов центральной части здания, в 2019-м году прошла комплексная реконструкция правого крыла.

До этого президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени.

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