Следствие ужесточило обвинение для педиатра, подозреваемой в фейках о ВС РФ

Следствие завершило расследование дела бывшего педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.

«Следствие завершило расследование дела Буяновой, сегодня ей утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его на п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — сказал адвокат.

Черджиев добавил, что Буянова по-прежнему не признает свою вину. До этого ее обвиняли по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание по которой — 5 лет лишения свободы, теперь бывшему педиатру может грозить до 10 лет заключения.

По данным следствия, на приеме в детской больнице женщина некорректно высказалась о павшем в зоне специальной операции (СВО) отце своего семилетнего пациента. Об этом вдова военнослужащего сообщила Telegram-каналу Mash.

Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра. Вечером 2 февраля дома у Буяновой прошли обыски.

Ранее адвокат рассказал, что обвиняемая в дискредитации ВС РФ педиатр не собирается уезжать из страны.