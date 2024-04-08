Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии

Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей в пользу бюджета государства.

В пресс-службе суда подчеркнули, что женщина нарушила закон, когда в открытом доступе в сервисе WhatsApp распространила информацию, критикующую проведение СВО.

Жительницу Петропавловска-Камчатского признали виновной по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Накануне в Санкт-Петербурге задержали 51-летнюю женщину, которая перевязала гвоздики лентой с пацифистской надписью и возложила их к Вечному огню.

Отмечается, что женщина позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». По информации издания, правоохранительные органы установили, что у россиянки нет родственников, участвующих в российско-украинском конфликте.

Ранее россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене.