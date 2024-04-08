Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии

Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию армии и критику СВО

close
100%
Freepik.com

Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей в пользу бюджета государства.

В пресс-службе суда подчеркнули, что женщина нарушила закон, когда в открытом доступе в сервисе WhatsApp распространила информацию, критикующую проведение СВО.

Жительницу Петропавловска-Камчатского признали виновной по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Накануне в Санкт-Петербурге задержали 51-летнюю женщину, которая перевязала гвоздики лентой с пацифистской надписью и возложила их к Вечному огню.

Отмечается, что женщина позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». По информации издания, правоохранительные органы установили, что у россиянки нет родственников, участвующих в российско-украинском конфликте.

Ранее россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами