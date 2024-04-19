Экс-ректор Института Пушкина Трухановская не уведомлена об увольнении

Бывшего ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую не уведомляли об увольнении. Руководитель учебного заведения находится на больничном, передает РИА Новости.

«Ректора никто не уведомлял, она на больничном, ее даже юридически нельзя уволить», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что ректор Трухановская снята с должности, а исполняющим обязанности назначен Никита Гусев.

Также Трухановская заявила, что в учебном заведении не идет речи об отмене творчества иностранных агентов. Трухановская отметила, что в Институте Пушкина студенты в основном изучают классику, поскольку творчество современных авторов «не совсем устоялось для того, чтобы его можно было как-то анализировать с точки зрения образования».

Ректор при этом добавила, что студентам рекомендуют отказаться от написания студенческих дипломов и аспирантских диссертаций по трудам авторов-иноагентов. Учащимся советуют «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции».

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