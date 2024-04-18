Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Они ее сожрут»: жители дома в Озерске рассказали о соседке, которая живет с крысами

Жители дома в Озерске, где соседка развела в квартире крыс, хотят обратиться к Путину

Власти Озерска, ЖЭК и полиция годами игнорируют квартиру в доме на улице Карла Маркса, где пожилая женщина развела крыс. Соседка из квартиры сверху Ольга рассказала «Газете.Ru», что еще в 90-х годах в злополучной квартире были тараканы и блохи. По словам собеседницы издания, у пенсионерки «неладно с головой», она живет одна, родственников у нее нет и никто не может отправить женщину на лечение.

«Я заехала в 1991 году в эту квартиру. Тогда еще крыс не было — были тараканы, клопы, грязь. Я столько писала, столько подписей собирала, куда только их не носила. Еще мать с отцом и сестра были живы у нее, а сейчас у нее все умерли. С головой что-то у нее неладно, состояла на учете в психбольнице в Татыше. У нее вообще-то высшее образование, к ней даже ребятишки маленькие приходили английский изучать. В такую грязь! Родители даже не знали, куда их отправляют», — рассказала Ольга.

В настоящий момент глава администрации Озерска и местные депутаты также ничего не предпринимают, говорит Ольга. Недавно квартиру с крысами посетила начальник ЖЭКа и полиция, однако жители дома не верят, что после этого визита что-то изменится. Соседи хотят обращаться к губернатору Челябинской области или президенту России.

«Я не знаю, к кому еще обращаться, только или Текслеру, или Путину. Вы же сами видели, какой срач, бардак, крысы носятся. Я каждое утро встаю и просматриваю все, каждого шороха боюсь — не дай Бог пролезут. Слава Богу, засняли, показали в интернете, люди увидели. Там не только крысы, но и блохи, а у нас полный подъезд маленьких ребятишек. Если человек с головой не дружит, то как ей объяснять? Даже если там сейчас наведут порядок, она опять все разведет. Никто ничего не делает. Опять все мы. Вечером приходим с работы и начинаем писать. Нам говорят, месяц надо подождать после этой комиссии — что ждать-то? Крысы же плодятся. Они за раз рожают по 20-30 [крысят]», — добавила она.

Ольга отметила, что запах от квартиры пенсионерки чувствуется и в подъезде — из-за этого соседям приходится постоянно держать дверь и окна открытыми.

«Вы зайдите в подъезд — вы просто убежите. У нас подъезд днем и ночью открытый, все окна открыты. Тут дышать просто нечем. У нее газ отключен, воду ей перекрыли. Она ходит снег собирает грязный. Его почти нету, а она в сумки собирает этот снег. Ее саму надо отмывать, ее страшно даже подпускать. Надо пожить хотя бы неделю тут — вы бы за голову схватились. У нас же Россия идет вперед, наука идет вперед — ну неужели с больной бабушкой нельзя справиться? Никто палец о палец не ударит. Сначала в психбольницу. Пусть полечат, отмоют, очистят, накормят. Она же голодная, наверное, ходит. Она кормит этих крыс, ведь если она кормить их не будет, то они ее сожрут. А потом уже дом престарелых. Ее обратно в эту квартиру нельзя. Во-первых, уже возраст. Во-вторых, голова ненормальная, она еще хлеще разведет», — заключила женщина.

Ранее в соцсетях появилось видео, где жильцы дома заходят с полицейским в квартиру в Озерске — хозяйка жилья на видео говорит, что по мусору и фекалиям на полу квартиры бегают не крысы, а мангусты. Она также утверждает, что их скоро заберет «зоологическая полиция». Соседи рассказали, что неоднократно жаловались на антисанитарию во все инстанции, однако власти города и лично глава администрации Озерска игнорируют их проблему.

Ранее на Урале спасатели достали пенсионерку из заваленной мусором квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами