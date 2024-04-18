«Они ее сожрут»: жители дома в Озерске рассказали о соседке, которая живет с крысами

Власти Озерска, ЖЭК и полиция годами игнорируют квартиру в доме на улице Карла Маркса, где пожилая женщина развела крыс. Соседка из квартиры сверху Ольга рассказала «Газете.Ru», что еще в 90-х годах в злополучной квартире были тараканы и блохи. По словам собеседницы издания, у пенсионерки «неладно с головой», она живет одна, родственников у нее нет и никто не может отправить женщину на лечение.

«Я заехала в 1991 году в эту квартиру. Тогда еще крыс не было — были тараканы, клопы, грязь. Я столько писала, столько подписей собирала, куда только их не носила. Еще мать с отцом и сестра были живы у нее, а сейчас у нее все умерли. С головой что-то у нее неладно, состояла на учете в психбольнице в Татыше. У нее вообще-то высшее образование, к ней даже ребятишки маленькие приходили английский изучать. В такую грязь! Родители даже не знали, куда их отправляют», — рассказала Ольга.

В настоящий момент глава администрации Озерска и местные депутаты также ничего не предпринимают, говорит Ольга. Недавно квартиру с крысами посетила начальник ЖЭКа и полиция, однако жители дома не верят, что после этого визита что-то изменится. Соседи хотят обращаться к губернатору Челябинской области или президенту России.

«Я не знаю, к кому еще обращаться, только или Текслеру, или Путину. Вы же сами видели, какой срач, бардак, крысы носятся. Я каждое утро встаю и просматриваю все, каждого шороха боюсь — не дай Бог пролезут. Слава Богу, засняли, показали в интернете, люди увидели. Там не только крысы, но и блохи, а у нас полный подъезд маленьких ребятишек. Если человек с головой не дружит, то как ей объяснять? Даже если там сейчас наведут порядок, она опять все разведет. Никто ничего не делает. Опять все мы. Вечером приходим с работы и начинаем писать. Нам говорят, месяц надо подождать после этой комиссии — что ждать-то? Крысы же плодятся. Они за раз рожают по 20-30 [крысят]», — добавила она.

Ольга отметила, что запах от квартиры пенсионерки чувствуется и в подъезде — из-за этого соседям приходится постоянно держать дверь и окна открытыми.

«Вы зайдите в подъезд — вы просто убежите. У нас подъезд днем и ночью открытый, все окна открыты. Тут дышать просто нечем. У нее газ отключен, воду ей перекрыли. Она ходит снег собирает грязный. Его почти нету, а она в сумки собирает этот снег. Ее саму надо отмывать, ее страшно даже подпускать. Надо пожить хотя бы неделю тут — вы бы за голову схватились. У нас же Россия идет вперед, наука идет вперед — ну неужели с больной бабушкой нельзя справиться? Никто палец о палец не ударит. Сначала в психбольницу. Пусть полечат, отмоют, очистят, накормят. Она же голодная, наверное, ходит. Она кормит этих крыс, ведь если она кормить их не будет, то они ее сожрут. А потом уже дом престарелых. Ее обратно в эту квартиру нельзя. Во-первых, уже возраст. Во-вторых, голова ненормальная, она еще хлеще разведет», — заключила женщина.

Ранее в соцсетях появилось видео, где жильцы дома заходят с полицейским в квартиру в Озерске — хозяйка жилья на видео говорит, что по мусору и фекалиям на полу квартиры бегают не крысы, а мангусты. Она также утверждает, что их скоро заберет «зоологическая полиция». Соседи рассказали, что неоднократно жаловались на антисанитарию во все инстанции, однако власти города и лично глава администрации Озерска игнорируют их проблему.

Ранее на Урале спасатели достали пенсионерку из заваленной мусором квартиры.