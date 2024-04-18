Жители Невинномысска пожаловались Путину на губернатора

Жители Невинномысска в Ставропольском крае записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на местного губернатора Владимира Владимирова. Об этом сообщает портал «Блокнот Ставрополь».

По информации издания, жители города жалуются, что губернатор выселяет их из здания, признанного аварийным. При этом им не предлагают ни компенсации, ни помещений для переселения. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Люди обвиняют губернатора Ставрополья в том, что их вместе с детьми выселяют из собственного дома на основании постановления о признании их жилища аварийным. <...> Граждане утверждают, что данная ситуация является противозаконной преступной деятельностью губернатора Ставрополья», — говорится в публикации.

Жильцы уверены, что Владимиров действует «в сговоре с внутренними врагами иноагентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО».

Мэр Невинномысска Михаил Миненков, в свою очередь, заявил, что жильцы аварийного дома врут, обвиняя губернатора в сговоре с иноагентами и внутренними врагами государства.

«Мы сегодня предлагаем в аварийном доме следующий порядок: съехать в другие муниципальные квартиры», — пояснил Миненков.

До этого в Копейске возбудили уголовное дело после обрушения перекрытия в аварийном доме.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.