Уровень Тобола возле Кургана резко вырос

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки вырос на 78 см и достиг 943 см. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«На 22:00 уровень воды в районе Кургана повысился до отметки 943 см. Вчера на это же время было 794 см <...> Жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, просьба быть готовыми в случае дальнейшего интенсивного роста воды к эвакуации», — пишет Шумков.

С аналогичной просьбой губернатор обратился также к жителям Белозерского округа, куда направляется голова паводка.

До этого эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что уровень дамбы в Кургане был увеличен за пять дней до 11,5 метра и более.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.