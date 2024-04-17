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В Кургане эвакуационные группы обходят малоэтажки возле дамбы

Мэрия Кургана: эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажек возле дамбы

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

По словам вице-губернатора Курганской области Станислава Носкова, более 400 человек, входящих в состав эвакуационной группы, обходят микрорайоны малоэтажной застройки, чтобы донести информацию о паводковой ситуации до жителей, проживающих в непосредственной близости к дамбе.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что уровень дамбы в Кургане был увеличен за пять дней до 11,5 метра и более.

По его словам, у гидротехнического сооружения круглосуточно дежурят 20 аварийно-технических бригад, которые готовы оперативно устранить последствия протечки в случае прорыва дамбы.

Также на совещании Шумков заявил, что в настоящий момент наиболее сложная ситуация с наводнением наблюдается в Кетовском муниципальном округе и городе Кургане. Губернатор отметил, что в региональном центре уровень реки Тобол поднялся до уровня 927 см. При этом вода продолжает прибывать, добавил глава региона.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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