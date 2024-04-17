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Уровень воды в реке Тобол поднялся на 72 см

Администрация Кургана: уровень воды в реке Тобол у города достиг 937 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

В городской администрации Кургана заявили, что уровень воды в реке Тобол, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, подъем воды в реке продолжится до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что в России необходимо ограничить дачную амнистию и создать карту подтоплений территории региона.

Курганский губернатор добавил, что создание расчетной модели для спутников «Роскосмоса» с использованием 3D-моделирования паводкоопасных рек станет основой для создания карты потенциальных зон подтопления для всех административных центров российских регионов и других крупных населенных пунктов.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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