Туристка попала в реанимацию после медитации в отеле

Британская туристка пострадала от нападения тупоносой гадюки на территории кипрского отеля, женщина медитировала, когда ее укусила змея. Об этом сообщает Mirror.

Сэм Уэст отмечала свой 40-й день рождения на Кипре, женщина решила помедитировать и села на платформу для занятий йогой на территории отеля. В какой-то момент она почувствовала резкую боль в ноге и увидела отползающую от нее змею.

«Моя нога горела и пульсировала, боль была ужасной. Я начала стряхивать змею и кричала», — рассказала женщина.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, ее экстренно госпитализировали в отделение реанимации, где пациентка провела трое суток. Состояние женщины удалось стабилизировать, пока она передвигается в инвалидном кресле, принимает лекарства и ждет страховой выплаты, чтобы вернуться домой в Великобританию.

До этого сообщалось о том, что в Австралии отец троих детей обнаружил ядовитую змею на территории детского сада, он пытался прогнать животное и получил несколько укусов. Мужчина сумел добраться до дома, где ему стало плохо. Супруга пострадавшего вывала скорую помощь, по дороге в больницу у мужчины остановилось сердце, парамедики проводили реанимационные мероприятия, но не смогли его спасти.

Ранее британка высосала яд из пальца после того, как ее укусила змея.