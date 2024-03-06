Британка высосала яд из пальца после того, как ее укусила змея, пишет Daily Star. Это произошло, когда она шла босиком по тропинке не вершине скалы.

Даниэль Дентон рассказала, что подумала, что наступила на мусор, но когда посмотрела вниз, увидела там гадюку, вцепившуюся в правый мизинец на ее ступне. Женщина не растерялась и тут же принялась высасывать яд из пальца, понимая, что помощи ждать больше не от кого.

«Я была босиком, потому что был жаркий день», — вспоминает она.

После этого Дентон смогла дойти до больницы, где врачи дали ей нужный антидот и провели полное обследование. Однако через сутки ее состояние ухудшилось, поэтому пришлось снова ехать в клинику, но остаться там уже на несколько дней.

Теперь Даниэль советует людям смотреть под ноги в местах, где могут обитать змеи, и немедленно обращаться за медицинской помощью, если она потребуется.

Ранее ядовитую змею нашли среди вешалок в детском саду в Австралии.