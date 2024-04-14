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В Петербурге неизвестный изнасиловал девочку-подростка в подъезде дома

РЕН ТВ: в Петербурге школьницу изнасиловали в подъезде дома

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Колпинском районе Петербурга неизвестный напал на школьницу в подъезде дома и надругался над ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Понтонный, с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 14-летней девочки. Женщина сообщила, что вечером 12 апреля ее дочь подверглась нападению в подъезде многоэтажки на Южной улице.

Неизвестный мужчина догнал девочку на последнем этаже и надругался над ней. По данным местных СМИ, видеонаблюдение на лестничной клетке отсутствует, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется розыск предполагаемого подозреваемого.

В Челябинской области местные жители сообщили о неизвестном, который изнасиловал 16-летнюю девочку-подростка на улице и пытался надругаться над женщиной. Мужчина, одетый в камуфляжную форму, сначала приставал на улице к прохожей. Получив отпор, он надругался над ребенком и скрылся в места происшествия.

Ранее россиянин насиловал падчерицу в «воспитательных целях».

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