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На Урале разыскивают маньяка, изнасиловавшего школьницу

В Челябинской области ищут мужчину в камуфляже за изнасилование школьницы

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинской области местные жители сообщили о неизвестном, который изнасиловал 16-летнюю девочку-подростка на улице и пытался надругаться над женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент, по данным канала, произошел в городе Троицке, в районе Жирового комбината. На кадрах опубликованного видео предполагаемый преступник, одетый в камуфляжную одежду, скрывается с места преступления. До изнасилования школьницы злоумышленник приставал к женщине, но та от него отбилась.

По словам очевидцев, предполагаемому преступнику на вид 30-35 лет. Его рост — около 175 сантиметров. Мужчина носит небольшую бороду.

Комментариев официальных структур по поводу случившегося не поступало.

В конце марта в Челябинске арестовали 48-летнего мужчину, который напросился в квартиру к 19-летней девушке и затем, угрожая ей, изнасиловал.

Ранее челябинец изнасиловал сестру на празднике в честь освобождения из колонии.

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