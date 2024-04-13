Энергодар почти полностью обесточен

Авария на подстанции под Мелитополем почти полностью обесточила город Энергодар. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины аварии пока неизвестны. Помимо Энергодара без света остались еще несколько населенных пунктов.

До этого на ЗАЭС сообщили об ударе ВСУ по подстанции в городе.

«У нас был прилет в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе», — заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина.

Она отметила, что пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе не было.

Перед этим «Росатом» сообщил о трех пострадавших при обстреле ЗАЭС. Удары пришлись на столовую, грузовой порт и шестой блок АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство впервые с ноября 2022 года подтвердило три попадания по территории АЭС.

Ранее Гросси поддержал перевод шести энергоблоков ЗАЭС в режим «холодного останова».