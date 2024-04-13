В МАГАТЭ приветствовали перевод энергоблоков ЗАЭС в режим «холодного останова»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что приветствует перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим «холодного останова». Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

«Я приветствую такое развитие событий, агентство рекомендовало принять такие меры, поскольку это повышает общую безопасность объекта», — сказал Гросси.

В агентстве отметили, что в связи с охлаждением четвертого энергоблока все шесть реакторов ЗАЭС находятся в холодном останове впервые с конца 2022 года. При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС и близ станции «остается чрезвычайно хрупкой».

Утром 13 апреля сообщалось, что реакторная установка энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции была переведена в состояние «холодный останов».

8 апреля на Запорожской АЭС сообщали о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у России есть свидетельства причастности Украины к атакам беспилотников на ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.