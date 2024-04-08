Гендиректор МАГАТЭ заявил, что по ЗАЭС впервые с 2022 года подтверждено три попадания

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 года зафиксировано как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на страницу гендиректора МАГАТЭ в социальной сети X сообщает РИА Новости.

По словам Гросси, сегодня впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на Запорожской АЭС подтверждено как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду.

7 апреля постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее в МИД РФ прокомментировали пять принципов ядерной безопасности на ЗАЭС Гросси.