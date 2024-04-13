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Вырос уровень воды в реке Урал в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге по состоянию на 14:00 (12:00 мск) 13 апреля составляет 11 метров 83 сантиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

К 10 часам утра вода была на уровне 11 метров 71 сантиметра.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что пострадавшим в результате паводка жителям Оренбургской области выплатили более 120,6 млн рублей.

5942 человека получили выплаты в размере 20 тыс. рублей на общую сумму 118 млн 840 тыс. рублей, 36 человек — в размере 50 и 100 тыс. рублей — 1 млн 800 тыс. рублей.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее житель Оренбурга сыграл на пианино в затопленном доме.

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