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Власти Оренбурга сообщили о новых подтоплениях домов и участков в городе

За ночь в Оренбурге подтопило еще 361 дом и 900 участков

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что за ночь в городе было подтоплено еще 900 приусадебных участков и 361 дом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кудинова, уровень воды в реке Урал у города продолжает повышаться, в текущий момент он составляет 1120 см.

11 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. В мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что деньги на восстановление пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, в бюджете есть для этого средства.

Дамба в городе Орске была повреждена в двух местах, на одном из них течение воды удалось приостановить. В городе проводится оповещение, сотрудники администрации, МЧС и правоохранительные органы помогают при вывозе людей и размещении их в ПВР.

Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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