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В России могут начать проверять неадекватных пассажиров самолетов алкотестерами

«Известия»: в России предложили проверять авиапассажиров с помощью алкотестеров

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Depositphotos

Сотрудников авиакомпаний и аэропортов предложили снабдить алкотестерами, чтобы они могли проверять неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет. Такое предложение направил министру транспорта Виталию Савельеву глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко на фоне участившихся инцидентов с пьяными пассажирами в самолетах, сообщает газета «Известия».

Автор инициативы считает, что она разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления алкоголя в крови (от 1,5 промилле) это будет аргументом в пользу решения о недопуске пассажира.

Данная мера, считает Диденко, позволит улучшить безопасность полетов и предотвратить конфликтные ситуации из-за пьяных пассажиров. В настоящее время оценка состояния человека происходит только по внешним признакам, отметил он, подчеркнув, что всех пассажиров не будут проверять с помощью алкотестера.

По его словам, люди смогут отказаться от прохождения теста. При этом если пассажир пройдет его и окажется трезвым, то это застрахует его от неправомерных действий ответственных служб, например, от снятия с рейса или административной ответственности, добавил депутат.

До этого в Волгограде посадили летевший из Москвы в Стамбул самолет из-за буйного пассажира.

Ранее нутрициолог сообщила, что можно опьянеть от двух-трех литров кваса.

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