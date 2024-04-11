Уровень реки Урал у Оренбурга обновил исторический максимум

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос к 18:00 по московскому времени до 1 092 сантиметров, обновив в очередной раз исторический рекорд. Об этом сообщило правительство региона, передает РИА Новости.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда – 10,92 метра. Вода продолжает прибывать», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга достиг отметки в 1 090 сантиметров. По состоянию на 16:00 по московскому времени 11 апреля в городе были подтоплены 2 537 домовладений и 4 763 приусадебных участка. Власти уточнили, что по сравнению с утром их количество увеличилось на 211 и 796 соответственно.

В администрации города добавили, что к текущему моменту спасатели эвакуировали 1 332 местных жителя. В том числе это касается 136 детей.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее в Оренбургской области предварительно оценили материальный ущерб, нанесенный региону во время паводка.