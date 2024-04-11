В Оренбурге возводят дамбы возле жилого комплекса

Вода из реки Урал в Оренбурге подошла к жилому комплексу «Гранд парк», на месте уже строят дамбы из щебня и грунта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вода приблизилась к крайнему дому оренбургского ЖК. Там начали откачивать воду и укреплять дамбу. При этом 9 апреля воды там не было.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту России Владимиру Путину, что уровень реки Урал в Оренбурге составляет 1087 сантиметров, что превысило исторический максимум.

Также оренбургский губернатор сообщил, что предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Он также добавил, что администрация региона уже отправила в правительство страны документы о первичной оценке ущерба от затопления.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.