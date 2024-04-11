Жителей курганской деревни эвакуируют из-за паводка

Спасатели МЧС направились в деревню Мочалова Курганской области для эвакуации жителей из-за резко прибывающих паводковых вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Притобольного муниципального округа.

«Внимание жителей деревни Мочалова! Началась эвакуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода быстро прибывает.

«К вам сейчас выезжает бригада МЧС для эвакуации», — добавили в администрации.

11 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень реки Тобол достиг 10 метров. По словам Шумкова, уровень реки Тобол в селе Звериноголовском ночью 11 апреля составил ровно 10 метров. Губернатор подчеркнул, что этот показатель на 1 м и 10 см выше отметки, при которой могут наступить неблагоприятные явления. Высокая вода продолжает последовательно двигаться по течению реки Тобол на Курган.

Также сообщалось, что в Курганской области сформировали планы транспортировки пациентов на случай затопления больниц и других медицинских объектов. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил бесперебойно оказывать жителям региона медпомощь, а также обеспечить всех медикаментами.

Подробнее о том, как вести себя во время наводнения, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кургане зазвучала сирена об эвакуации.