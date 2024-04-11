Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей курганской деревни эвакуируют из-за паводка

МЧС выехало для эвакуации жителей курганской деревни из-за прибывающей воды

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спасатели МЧС направились в деревню Мочалова Курганской области для эвакуации жителей из-за резко прибывающих паводковых вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Притобольного муниципального округа.

«Внимание жителей деревни Мочалова! Началась эвакуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода быстро прибывает.

«К вам сейчас выезжает бригада МЧС для эвакуации», — добавили в администрации.

11 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень реки Тобол достиг 10 метров. По словам Шумкова, уровень реки Тобол в селе Звериноголовском ночью 11 апреля составил ровно 10 метров. Губернатор подчеркнул, что этот показатель на 1 м и 10 см выше отметки, при которой могут наступить неблагоприятные явления. Высокая вода продолжает последовательно двигаться по течению реки Тобол на Курган.

Также сообщалось, что в Курганской области сформировали планы транспортировки пациентов на случай затопления больниц и других медицинских объектов. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил бесперебойно оказывать жителям региона медпомощь, а также обеспечить всех медикаментами.

Подробнее о том, как вести себя во время наводнения, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кургане зазвучала сирена об эвакуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами