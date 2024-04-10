Минздрав назвал число оренбуржцев, обратившихся за медпомощью из-за паводка

В Оренбургской области зарегистрировано 175 обращений местных жителей за врачебной помощью из-за последствий мощного паводка. Об этом сообщает новостной портал Оренбурга, ссылаясь на пресс-службу регионального управления министерства здравоохранения.

«175 обращений», — указывается в материале.

Согласно информации ведомства, свыше 160 граждан были успешно эвакуированы из 17 медицинских учреждений, находящихся в зоне затопления в регионе.

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии. Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.