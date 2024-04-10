Депутат назвал усовершенствование системы назначения пособий достижением соцполитики

В последнее время в России существенно упростился процесс прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Парламентарий отметил, что в случае стойких нарушений функций организма направления из поликлиник формируются в электронном виде по закрытому перечню обследований.

«Человеку стало проще проходить экспертную комиссию, формировать индивидуальную программу реабилитации», — констатировал Михаил Терентьев.

К существующим проблемам он отнес нехватку специалистов в медицинских организациях.

При этом он подчеркнул, что в случае явной инвалидности, например, при ампутациях, существенно — до трех дней — сократились сроки установления инвалидности.

Также Терентьев отметил, что за последние годы появился новый механизм обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата.

«Мы видим, что возникают проблемы с его использованием, с неурегулированностью адекватного рынку ценообразования стоимости сертификата. Но нужно признать, он становится все больше популярным среди других механизмов обеспечения ТСР, которые требуют постоянного совершенствования», — добавил депутат.

Бесспорным достижением социальной политики зампред думского комитета назвал внедрение «социального казначейства» — системы организации работы по назначению выплат.

Также Терентьев оценил беззаявительное назначение пенсии по инвалидности на основании принятого решения в бюро Медико-социальной экспертизы.

«Теперь не нужно идти и еще раз писать заявления в Социальный фонд России о назначении пенсии. Она будет начисляться автоматически», — уточнил депутат.

10 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, на которой глава ведомства рассказал о развитии системы «социального казначейства», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны.