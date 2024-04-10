В Оренбурге начинается обильный приток воды. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По его словам, из-за географических особенностей катастрофического паводка, как в Орске, не будет, но подтопление будет серьезное.

«Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск, но в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга это не будет настолько катастрофичный паводок, но он будет очень серьезный, работы будет очень много», — сказал Ситников.

Он отметил, что в Оренбурге уже фиксируется «обильный приток воды».

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.