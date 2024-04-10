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Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске

РАН: причиной прорыва дамбы в Орске мог стать строительный брак

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что причиной прорыва дамбы в Орске стал строительный брак и назвал версию с грызунами «экзотической гипотезой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Таких свидетельств (о грызунах – ред.) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка. Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с бревнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история», — сообщил Болгов.

По его словам, если бы крысы разгрызли дамбу, то сделали бы это на большом протяжении.

9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в ближайшие часы в городе могут ввести экстренную эвакуацию.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

Ранее депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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