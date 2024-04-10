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Движение поездов в Вязьме полностью восстановлено

Движение поездов по направлению Семлево — Вязьма восстановлено

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Илья Наймушин/РИА Новости

Движение поездов в Смоленской области по направлению Семлево — Вязьма восстановлено после того, как был обрушен путепровод. Об этом сообщает ТАСС.

«В 00:32 по московскому времени открыто движение по второму главному пути на участке Семлево — Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Вязьме снова открыли движение поездов по направлению из Москвы в Минск и обратно после обрушения путепроводного моста, расположенного в Смоленской области.

Обрушение Панинского путепровода в городе Вязьме произошло днем 8 апреля, около 16:30. На время ремонта в обход участка следовали все поезда по направлению из Москвы в белорусские города и обратно. Также Вязьму объезжали поезда по маршруту Калининград — Москва, АрхангельскСмоленск и Петербург — Смоленск.

По данным МЖД, в течение следующих 24 часов после аварии территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Работники в том числе убрали свыше 450 тонн железобетонных обломков.

Ранее стало известно, когда последний раз ремонтировали обрушившийся в Вязьме мост.

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