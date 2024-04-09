Стало известно, где в Приволжье сложилась самая сложная паводковая обстановка

Наиболее трудная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе (ПФО) сложилась в Оренбургской области. К такому выводу пришел начальник главного управления министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Нижегородской области Валерий Синьков, чьи слова приводит областное правительство в Telegram-канале.

«В Оренбургской области <...> самая сложная паводковая ситуация в ПФО», — отмечается в публикации.

По оценке Синькова, такое стечение обстоятельств обусловлено многими факторами, в том числе большими отложениями снега и промерзанием земли.

Руководитель управления подчеркнул, что муниципальные власти проводят системную работу с целью минимизировать последствия ущерба от подтопления. В частности, возводятся и укрепляются дамбы.

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии. Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.