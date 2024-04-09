Отчет Чибиса перед депутатами перенесут на месяц из-за покушения

Отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед областной думой перенесут на месяц из-за покушения. Об этом пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря Чибиса Лилии Сечкиной, обращение перенесут с 18 апреля на 16 мая. Соответствующее предложение депутатам уже подготовило правительство региона.

До этого переживший покушение губернатор Чибис рассказал, что идет на поправку.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее напавший на губернатора Чибиса заявил о готовности извиниться.