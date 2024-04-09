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Чибис рассказал о своем состоянии после покушения

Переживший покушение губернатор Чибис рассказал, что идет на поправку

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РИА Новости/Телеграм-канал «Губернатор Чибис»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого было совершено нападение, рассказал, что идет на поправку. В Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором видно, как он идет по больничной палате и садится на койку.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — написал Чибис.

Он выразил уверенность, что сможет быстрее восстановиться благодаря своему оптимизму.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Днем 6 апреля стало известно, что Александра Быданова заключили под стражу на два месяца. Подозреваемый арестован до 5 июня 2024 года.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.

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