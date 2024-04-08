Мать заживо закопала ребенка во дворе дома, младенец провел под землей шесть часов

В Гане мать заживо закопала новорожденного ребенка в саду, младенца удалось спасти, он провел под землей несколько часов. Об этом сообщает Daily Mail.

В Гане 23-летняя женщина родила ребенка дома и решив избавиться от младенца, закопала его в саду. Новорожденного обнаружили родственники, он шесть часов провел под землей. Девочку госпитализировали, тело младенца покрывали синяки и царапины, младенца удалось спасти. Спустя неделю ее выписали из больницы и передали родственникам.

Мать девочки задержали, она помещена в психиатрическую лечебницу. Обстоятельства, побудившие женщину закопать ребенка заживо, устанавливаются.

На Урале женщина родила ребенка в бане и закопала в снегу, младенца спас его дедушка. В отношении женщины возбудили уголовное дело. По словам обвиняемой, в день родов она сказала мужу, что отправляется в больницу из-за проблем со спиной. Вместо медучреждения она поехала на дачу, где родила в бане.

Ранее россиянка родила дома двойню и вместе с детьми попала в реанимацию.