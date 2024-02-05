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Россиянке, которая закопала своего младенца в снегу после рождения, предъявили обвинение

На Урале предъявили обвинение женщине, выкинувшей младенца в сугроб после родов

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Depositphotos

Жительнице Свердловской области, которая закопала ребенка в снегу, предъявили обвинение. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент следователи продолжают проводить необходимые мероприятия. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Специалисты ведомства работают над сбором и закреплением доказательной базы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело после того, как на участке россиянки обнаружили новорожденного ребенка. По словам обвиняемой, в день родов она сказала мужу, что отправляется в больницу из-за проблем со спиной. Вместо медучреждения она поехала на дачу, где родила в бане.

Младенца нашел родственник, который незапланированно прибыл на участок. На данный момент ребенку ничего не угрожает.

Ранее на Ставрополье мать родила в туалете и бросила младенца в выгребной яме.

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