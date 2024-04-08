В затопленном Орске начался митинг

У памятника Ленину на Комсомольской площади в Орске, в котором затоплена часть районов из-за прорыва дамбы, начался митинг. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что местные жители жалуются на размер выплат и действия властей. Также они записывают обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов просят в мегафоны собравшихся на митинг разойтись. Ранее об ответственности за участие в акции предупреждала местная прокуратура. Отмечалось, что за участие гражданам грозит административный арест, сообщили в ведомстве.

Депутат Госдумы от Оренбургской области Нина Останина прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» сообщение прокуратуры. По ее словам, предостережения от участия в массовых акциях от прокуратуры и угрозы арестами для жителей затопленного Оренбуржья недопустимы.

К 8 апреля из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки Никель, Строитель, Лесоторговый. Частично затоплен Оренбург. С 7 апреля в Оренбуржье действует режим ЧС федерального характера. Затоплены более 10 тысяч домов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что происходит в Орске после прорыва дамбы.