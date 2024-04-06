Путин подписал закон о поддержке вдов погибших участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять вдов погибших участников СВО в течение года после потери супруга. Текст закона размещен на портале официального публикования правовых актов.

Мера также распространяется на мужчин, чьи жены погибли в ходе участия в СВО.

Отмечается, что увольнение невозможно по инициативе работодателя, однако может произойти по желанию самой работницы (или работника).

До этого Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул.

Если часть процентов была уплачена, то эти деньги пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика.

2 апреля сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы обработал 910 тысяч обращений.

Как рассказала глава фонда Анна Цивилева, по вопросам назначения мер социальной поддержки зарегистрированы 144 тыс. обращений, по оформлению денежных выплат участникам специальной военной операции (СВО) — 96 тыс. 76 тыс. человек обратились за психологической и психотерапевтической помощью.

Фонд начал работать в июне 2023 года.

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.