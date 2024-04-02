Названо число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

Фонд «Защитники Отечества» обработал уже 910 тыс. обращений. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила председатель фонда Анна Цивилева, сообщает ТАСС.

По ее словам, из них были решены 780 тыс. обращений.

Как рассказала Цивилева, по вопросам назначения мер социальной поддержки зарегистрировано 144 тыс. обращений, по оформлению денежных выплат участникам специальной военной операции (СВО) — 96 тыс. 76 тыс. человек обратились за психологической и психотерапевтической помощью.

Она напомнила, что фонд начал работать в июне 2023 года.

«С 1 июня во всех субъектах Российской Федерации, без исключения, были открыты филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», — отметила Цивилева.

На прошлой неделе генеральной прокурор Российской Федерации Игорь Краснов рассказал, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников специальной военной операции.

По его словам, обращения от семей участников боевых действий позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.