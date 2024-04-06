В России установлен штраф за спам-звонки

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за спам-звонки может грозить штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Физические лица за спам-звонки будут получать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до миллиона рублей.

При этом закон вступил в силу через 10 дней после опубликования.

До этого директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов заявил, что звонок и мгновенный его сброс нужны для того, чтобы абонент сам перезвонил по этому номеру. Он добавил, что то же самое касается «молчунов», когда пользователь поднимает трубку и слышит по ту сторону лишь тишину.

Руководитель группы спам-анализа Почты Mail.ru Дмитрий Моряков до этого объяснил, как распознать спам в почте. Он посоветовал в первую очередь проверять адрес отправителя. Если он кажется подозрительным или содержит случайные символы, это может быть признаком спама (например, «qwerty123@mail.ru»).

Также, по его словам, необходимо оценивать содержание сообщения. Спам-письма обычно содержат ссылки на сомнительные сайты, предлагают нелегальные услуги или просят предоставить личную информацию как можно скорее.

Ранее в ФСБ предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы.