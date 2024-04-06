Педофилам запретят посещать школы и детские площадки

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать территории образовательных организаций и детские игровые и спортивные площадки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судимые за преступления против половой неприкосновенности детей также не могут посещать медицинские, культурные, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные детские организации. При этом отмечается, что закон вступит в силу через 10 дней после его подписания.

До этого сообщалось, что многодетный отец, арестованный в Свердловской области за педофилию, начал домогаться дочери, когда ей было девять лет. Как сообщается, пострадавшим от сексуального насилия сестрам сейчас 10, 15 и 17 лет. Одна из дочерей педофила рассказала, что отец стал приставать к ней, когда ей было всего девять-десять лет. При этом мужчина угрожал девочке оружием.

Отец, по ее словам, утверждал, что готовит детей «к взрослой жизни». Из-за выбранного педофилом метода воспитания девочки лишились девственности после пятого и шестого класса. Они боялись сообщить кому-то о насилии, так как мужчина запугивал их.

Ранее в Москве две девушки обвинили отца в многолетнем сексуальном насилии.