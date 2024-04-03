В Оренбургской области двух подростков унесло на льдине на середину реки

В Домбаровском районе области местный житель спас двух мальчиков, которые играли на льду реки и оказались на середине водоема на отколовшейся льдине. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в поселке Домбаровский на реке Кугутык, местный житель услышал крики детей. Подбежав к берегу, он увидел, что на отколовшейся льдине находятся двое школьников, течением их относило к середине водоема.

Мужчина не растерялся, сел в лодку, доплыл до ребят, помог им забраться в судно и доставил друзей на берег. Школьники не пострадали, профилактическую беседу с ними провели спасатели.

Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга сняли со льдины в Финском заливе любителей подледной рыбалки. Группу рыбаков заметили на внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе Петербурга на расстоянии 20 метров от берега. На отколовшейся льдине, которую уносило в Финский залив, находились 15 рыбаков.

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