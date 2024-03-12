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В Финском заливе на отколовшейся льдине застряли 15 рыбаков

В Петербурге спасатели сняли с отколовшейся льдины 15 рыбаков

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МЧС России

Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга сняли со льдины в Финском заливе любителей подледной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Группу рыбаков заметили на внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе Петербурга на расстоянии 20 метров от берега. На отколовшейся льдине, которую уносило в Финский залив, находились 15 рыбаков.

Спасатели на катере на воздушной подушке добрались до терпящих бедствие любителей подледного лова и доставили людей на берег. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

Ранее на Сахалине четыре рыбака застряли на оторвавшейся льдине.

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