На Тайване без электричества остались свыше 87 тысяч домохозяйств

Свыше 87 тысяч домохозяйств на острове Тайвань остались без электроэнергии из-за мощного землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сообщается, что авария случилась из-за отключения электричества и обрыва фидера. По данным энергетической компании Taipower, система уже находится в стабильном состоянии.

До этого глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Отмечается, что 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясения магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

При этом Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Ранее цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.