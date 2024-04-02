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Почти центнер кокаина нашли в коробках с бананами на базе в Калининграде

Mash: в Калининграде на продуктовой базе нашли кокаин в коробках с бананами

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Depositphotos

В Гурьевском районе Калининградской области сотрудники продуктовой базы обнаружили крупную партию кокаина, когда разгружали фуру. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

Рабочие разгружали большегруз, прибывший из Литвы, согласно документам фура перевозила бананы. Во время разгрузки в коробках с фруктами были обнаружены брикеты с неизвестным веществом, общим весом 76 кг. Руководство базы обратилось в правоохранительные органы, предположительно в упаковках был кокаин.

По данным Telegram-канала Amber Mash, прежде чем попасть в Калининград, груз кораблем прибыл из Колумбии в Германию, а оттуда в Литву. В Россию многотонник зашел через погранпункт Чернышевское, за рулем был житель Белоруссии.

28 марта на Камчатке полицейские задержали в аэропорту мужчину, с крупной партией наркотиков, россиянин замаскировал запрещенные вещества под спортивное питание. Он приобрел наркотики в Москве и привез их на Камчатку с целью дальнейшей реализации бесконтактным способом через интернет-магазин.

Ранее петербуржец перевозил наркотики с помощью кота и отправился в колонию на семь лет.

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