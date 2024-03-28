Россиянин замаскировал крупную партию наркотиков под спортивное питание и попался полиции

На Камчатке полицейские поймали в аэропорту мужчину, замаскировавшего крупную партию наркотиков под спортивное питание. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в аэропорту города Петропавловска-Камчатского. Полицейские по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере задержали 22-летнего мужчину, у которого при себе была пластиковая емкость якобы с протеином. Внутри находилось почти три килограмма наркотиков.

По версии правоохранителей, россиянин приобрел наркотики в Москве и привез их на Камчатку с целью дальнейшей реализации бесконтактным способом через интернет-магазин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин сделал шаурму с начинкой из наркотиков и попался полиции.