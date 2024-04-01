Путин освободил от должности замглавы ФССП генерала Сергея Белоусова

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергея Белоусова. Об этом сказано в указе, который размещен на портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова <…> заместителя главного судебного пристава РФ», — уточнили в документе.

Белоусов занял эту должность летом 2017 года, он курировал организацию работы региональных подразделений.

В середине февраля Путин назначил Алексея Рагозина на должность замдиректора ФССП России.

До этого в ФССП сообщили о рекордной задолженности россиян перед банками. Как пояснили в ведомстве, число исполнительных производств не равно количеству должников — у одного человека могут открыть сразу несколько дел по разным кредитам.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».